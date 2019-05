Niedergang der Marken: Insolvenz von Bree, Habitat und Co

Umsatzrückgang, Onlinehandel, aufziehende Konkurrenz oder Managementfehler - was auch immer Unternehmen in eine Schieflage gebracht hat - nicht jeder Kampf ums Überleben wird gewonnen. Hier sind einige Marken, die ein Insolvenzverfahren eingeleitet haben.

Der bekannte Taschenhersteller Bree hat in dieser Woche beim Amtsgericht Hamburg Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Trotz intensiver Bemühungen und einer kompletten Neuaufstellung sei es nicht gelungen, das Geschäft in die schwarzen Zahlen zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bree hatte im vergangenen Jahr die Firmenzentrale von Hannover nach Hamburg verlegt, die Kollektion verjüngt und die Zahl der Mitarbeiter verringert. Ein neuer Online-Shop sollte eine massive Umsatzsteigerung bringen. Bree suche nun nach einem starken, international erfahrenen Investor aus der Branche. Das Geschäft läuft erstmal weiter.

(Foto: Jochen Lübke / DPA)