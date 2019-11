Leben wie ein herrschaftlicher Plantagenbesitzer in den Südstaaten der USA - so gefällt es offenbar Hollywood-Star und Oscar-Gewinner Ben Affleck. Oder auch nicht mehr: Der Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor bietet dieses Anwesen in Savannah im US-Staat Georgia zum Verkauf an. Kostenpunkt: 7,6 Millionen Dollar (6,9 Millionen Euro).

(Foto: Engel&Völkers)