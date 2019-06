Trumps Zölle gefährden Exportproduktion Diese Autobauer müssen um Mexiko zittern

Niedrige Löhne, gute Zulieferer-Infrastruktur, nahe an den USA: In den vergangenen Jahren haben Autohersteller viel Geld in Standorte in Mexiko gesteckt. Nun droht US-Präsident Trump mit Strafzöllen für Mexiko-Importautos. Welche Hersteller besonders zittern müssen.