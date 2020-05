PSA konkretisiert Produktions-Neustart nach Coronavirus-Krise: Wo die Autobauer ihre EU-Werke wieder hochfahren

Einen Monat lang lief gar nichts vom Band: Die Coronavirus-Pandemie legte die Autofabriken in Europa komplett lahm. Jetzt lockern mehrere EU-Länder die Restriktionen, seit der dritten April-Woche fahren Autohersteller ihre Werke vorsichtig wieder hoch. Auch die Opel-Mutter PSA lässt nun ihre Fabriken sachte anlaufen - vorerst aber nur in Frankreich und mit neuen Hygienevorschriften, wie unser Überblick zeigt.

Dieses Auto läuft wohl noch in dieser Woche wieder vom Band: Der französische Autokonzern hat nun den schrittweisen Wiederanlauf von Werken angekündigt. Noch in der Woche ab 04. Mai will PSA sein Van-Werk in Portugal wieder langsam hochfahren, wo unter anderem der Citroën Berlingo (im Bild) gebaut wird, und ein Werk in Marokko. In der kommenden Woche ab 11. Mai will PSA Werke in Spanien, der Slowakei und ein Werk in Frankreich wieder aufsperren - der Fokus liegt dabei auf Vans und dem Kleinwagen Peugeot 208. Für Vans liegen laut PSA noch zahlreiche abzuarbeitende Aufträge vor. In allen Fabriken gelten neue Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, unter anderem die Temperaturmessung bei Mitarbeitern.

(Foto: Citroen )