Ferdinand Piëch war einer der einflussreichsten Wirtschaftsbosse der Welt, mehr als 50 Jahre lang prägte er die Autoindustrie. Aus zahlreichen Machtkämpfen ging er als Sieger hervor. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf seine Karriere.

Ferdinand Piëch: Sein Name steht für eine Ära in der Autoindustrie, die vor mehr als 50 Jahren begann. Wohl kein anderer Manager hat die Branche so geprägt wie er. An der Spitze des Volkswagen-Konzerns - und weit darüber hinaus. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

(Foto: DPA)