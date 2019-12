In diesen Garagen wurden Weltkonzerne gegründet

Eine Garage, eine Handvoll Studienabbrecher Anfang 20, dazu ein paar Computer - am Klischee von den bescheidenen Anfängen erfolgreicher Silicon-Valley-Start-ups ist durchaus was dran, zeigt unsere Übersicht:

Die Keimzelle des Weltkonzerns Alphabet steht in der Santa Margarita Avenue in Menlo Park. Für 1700 Dollar Miete im Monat quartierten sich dort im September 1998 zwei Stanford-Absolventen ein, die kurz zuvor ihre erste Unternehmensfinanzierung in Höhe von 100.000 Dollar erhalten hatten: ...

(Foto: AFP)