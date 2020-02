Der drohende Verkauf der Bahntechnik von Bombardier n Alstom mischt die Branche auf. So sieht das Ranking der größten Hersteller nach dem Deal aus.

Zitterpartie für die Beschäftigten von Europas größtem Bahnhersteller Bombardier: Der kanadische Mutterkonzern zerlegt sich, um mit seiner Schuldenlast fertigzuwerden. Der Verkehrsflugzeugbau ist schon an Airbus verkauft. Für die Bahntechnik mit Sitz in Berlin wurde in dieser Woche ebenfalls ein Sieben-Milliarden-Euro-Deal mit Alstom erwartet. Bislang schweigen die Franzosen aber.

