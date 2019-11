1929, 2000, 2008 - schon mehrfach brachen an der Börse massiv die Kurse ein. Anleger konnten sich aber schnell wieder in die schwarzen Zahlen manövrieren, wie eine Analyse zeigt.

Immer wieder kommt es an der Börse zu heftigen Turbulenzen, zuletzt beispielsweise Ende 2018, als Sorgen um die weltweite Konjunktur und den Handelskrieg zwischen den USA und China die Kurse rund um den Globus wochenlang abrutschen ließen. Einen extremen Tagesverlust gab es zudem zuletzt am 5. Februar 2018. An jenem Montag verlor der US-Leitindex Dow Jones 1600 Punkte. Es war nach Punkten der größte Verlust in der Geschichte des Index. Den Handel beendete der Dow Jones seinerzeit mit einem Minus von 1.175 Punkten.

(Foto: AP)