Strafprozess in München Richter bezweifelt Angaben von Ex-Wirecard-Chef Braun

Eingehend hakte der Richter nach, warum Braun nicht bereits in einer Börsenmitteilung zwei Monate vor dem Zusammenbruch deutlich gemacht habe, dass es keine Belege für die Treuhandguthaben gab. Braun hatte in der Ad-hoc-Mitteilung am 22. April 2020 erklärt, bei einer Sonderuntersuchung seien keine Belege für eine Bilanzmanipulation gefunden worden. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft konnte die Prüfgesellschaft KPMG jedoch solche Belege gar nicht finden, weil die Prüfer keinen umfassenden Einblick bekommen hätten. Zur Begründung sagte Braun nun, er habe damit gerechnet, dass Wirecard fehlende Unterlagen hätte nachreichen können. "Es ist doch nicht der Maßstab, was Sie glauben", entgegnete der Richter. "Wenn man einen Teil nicht prüfen kann, dann ergibt sich natürlich auch nichts."