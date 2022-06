Die jüngste Schwäche an den Finanzmärkten werde nach Einschätzung von Bridgewater nicht die letzte in diesem Jahr gewesen sein. "Wir befinden uns jetzt in einer radikal veränderten Welt", sagte Greg Jensen, einer der Chief Investment Officer des Fonds, im Interview mit der "Financial Times" . Insbesondere die Inflation in USA und Europa dürfte sich als deutlich hartnäckiger erweisen als derzeit erhofft. Die US-Notenbank werden dann gezwungen sein, die Zinsen noch deutlicher zu erhöhen als bisher angenommen, um die Teuerung in den Griff zu bekommen. Dies könnte die Wirtschaft in eine Rezession treiben. Zahlreiche schwächere, aber stark verschuldete Unternehmen dürften dann Schaden nehmen. "Wir nähern uns einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur", sagte Jensen.