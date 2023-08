Für Berkshire, dessen Beteiligungs-Portfolio insgesamt rund 350 Milliarden Dollar schwer ist, sind Beteiligungen unterhalb einer Milliarde Dollar eher Kleingeld und auch nicht unbedingt Investments des Meisters selbst. Dennoch wurden die Zukäufe am Dienstag in den US-Medien als Zeichen dafür interpretiert, dass Buffett an eine baldige Erholung des Immobilienmarktes in den USA glaube.

Doch der Zukauf könnte auch andere Gründe haben - und muss nicht das Signal für einen neuen Boom im US-Häusermarkt sein. Ähnlich wie in Europa ist Baugeld in den USA durch die rasant steigenden Zinsen deutlich teurer geworden - was zur Folge hat, dass die Zahl der Hauskäufe und Verkäufe eingebrochen ist. Verkäufer warten ab, weil sie auf eine Erholung des Marktes hoffen und vielfach an ihren Preisvorstellungen festhalten. Und Käufer warten ab, weil sie wegen der schwierigeren Finanzierungsbedingungen auf Preisnachlässe der Verkäufer warten. In einigen Regionen scheint der Markt fast eingefroren - in Europa wie in den USA.