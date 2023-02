Auf Wallstreetbets tauschen private Geldanleger wilde Investmenttipps aus, verbünden sich zu konzertierten Aktionen am Aktienmarkt und treiben so mitunter die Aktienkurse von Firmen in die Höhe, deren Geschäft einen solchen Kursverlauf eigentlich kaum rechtfertigt. Prominentestes Beispiel war die Aktie von Gamestop, deren Kurs 2021 von der WSB-Gemeinde zeitweise in so exorbitante Höhen getrieben wurde, dass selbst einige Hedgefonds-Profis an der Wall Street, die auf Kursverluste bei dem Papier gewettet hatten, in Schwierigkeiten gerieten.