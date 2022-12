Familien Porsche und Piech erhalten drei Milliarden Euro aus der Sonderdividende

Allein die Familien Porsche und Piech, die über ihre Holding 53,3 Prozent an Europas größtem Autokonzern halten, können aus der Sonderdividende mit drei Milliarden Euro rechnen, die sie umgehend in weitere Stammaktien der Porsche AG stecken wollen. Ingesamt bringen der Börsengang von Porsche - der größte in Deutschland seit mehr als 25 Jahren - und der Verkauf von Aktien an die Familienholding Volkswagen mehr als 19 Milliarden Euro ein, die der Konzern in den Umbau zum softwarebasierten Mobilitätsanbieter investieren will.