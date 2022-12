Auf eine Nachfrage von manager magazin zu den schweren Vorwürfen des Hedgefonds hatte Vivion am Mittwochmorgen zunächst nicht reagiert. Vivion hält hauptsächlich deutsche Immobilien, viele davon in Berlin. Amir Dayans Familie hat mit Investments in Büro- und Hotelgebäude ein Vermögen gemacht. Heute besitzt kaum jemand mehr Häuser in Deutschland als die Vivion Holding.