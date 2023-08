Als sein Mobiltelefon klingelt, will Hartmut Walz gerade in einer netten Unterkunft nahe des Karerpasses frühstücken – Wanderurlaub in den Dolomiten. Doch geht es um die Geldanlage der Deutschen, ist der Ökonom ganz Ohr, gerade jetzt, wo eine "Fokusgruppe private Altersvorsorge" (siehe Kasten) der Bundesregierung ihre Empfehlungen für eine Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland vorgelegt hat. Dazu gebe es einiges zu berichten – auch im Urlaub, sagt Walz. Aber erst wird gefrühstückt und dann telefoniert.

Herr Professor Walz, nach einem halben Jahr Beratungen hat die Fokusgruppe Altersvorsorge ihre Empfehlungen an die Bundesregierung für eine Neuordnung der privaten Altersvorsorge vorgelegt. Kommt jetzt die grundlegende Reform?

Hartmut Walz: Nein, das ist wenig realistisch. Die Empfehlungen sind aus meiner Sicht ein insgesamt unbefriedigendes Stückwerk. Einzelne kleine Verbesserungsvorschläge mögen in die richtige Richtung weisen – wenn sie denn tatsächlich umgesetzt werden. Andere sind eher bedeutungslos oder gar Nebelkerzen, um insbesondere der Versicherungsbranche möglichst lange noch möglichst große Ertragspotenziale des privaten Altersvorsorgegeschäfts zu erhalten.