Riester-Rente am Ende Lebensversicherern brechen die Einnahmen weg

Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld in Lebensversicherungen investiert. Die Einzahlungen der nach Beiträgen größten Sparte der Versicherungswirtschaft rutschten um 6 Prozent auf 97,1 Milliarden Euro ab, berichtete der Lobbyverband GDV am Donnerstag zu seiner Jahrespressekonferenz . Es ist das zweite Jahr in Folge, dass in der Sparte die Beitragseinnahmen sinken. Auch die Zahl der Lebensversicherungsverträge rutschte um weitere 1,3 Prozent auf 85,7 Millionen Policen ab.