Lebensversicherung "Viele Verbraucher müssten ihren Vertrag eigentlich kündigen"

Der liegt im Durchschnitt aller Verträge bei etwa 2,5 Prozent.

Ja, aber bei jüngeren Verträgen garantieren die Unternehmen lediglich 0,25 Prozent Zins. Rechnet man die Kosten ab, ergibt sich bei einem so niedrigen Zins sogar ein Verlust. Die Kunden bekommen aber von den Versicherern noch eine Überschussbeteiligung. Damit die neueren Verträge ins Plus kommen, muss diese Überschussbeteiligung genügend hoch ausfallen. Hohe Überschüsse zu erwirtschaften, wird den Unternehmen auch in den nächsten Jahren schwerfallen.

Warum?

In der Zeit mit sehr niedrigen Zinsen haben die Unternehmen gezielt Gelder der Überschussbeteiligung entzogen, um Sicherheitspuffer zu bilden. Genau bei diesen Puffern schlummern jetzt die Probleme – sie sind der Grund, warum die Überschussbeteiligungen künftig wohl niedriger ausfallen, als sie es ohne die Puffer könnten.

Wenn Lebensversicherer die Puffer auflösen, müsste dies ja dem Kunden zugutekommen. Warum ist das nicht so?

Die Versicherer haben in diesen Puffern Anlagen gebunkert, die sehr schlecht verzinsen. Der Wert dieser Papiere ist wegen des jüngsten Zinsanstiegs rapide gesunken, es haben sich in der Bilanz sogenannte stille Lasten gebildet. Diese stillen Lasten entstehen, wenn der Marktwert einer Kapitalanlage unter dem Anschaffungswert liegt. Das ist bei sehr vielen Anlagen gerade jetzt in großem Umfang zu erwarten.