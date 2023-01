Neue Altersvorsorge "Bürgerrente ist ein irreführender Name"

Hartmut Walz: Nein, die Riester-Rente ist faktisch am Ende, sowohl die Verbraucher als auch die Versicherer kehren ihr den Rücken. Gut ein Viertel der bestehenden Verträge wird nicht mehr bespart, allenfalls ein Dutzend Lebensversicherer bietet die Riester-Rente überhaupt noch an. Das Neugeschäft kann die Abgänge nicht mehr kompensieren, die Bestände insgesamt sinken. So ist es nicht verwunderlich, dass der GDV im "stillen Kämmerlein" an einem Vorschlag für ein ebenfalls kapitalgedecktes Nachfolgemodell arbeitet, das er nun in die Diskussion einbringen will.