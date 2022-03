Musk, Bezos, Gates & Co. So könnte das Vermögen der reichsten US-Milliardäre bald schrumpfen

Seit Jahren heizen niedrige Steuern für Milliardäre in den USA eine Debatte an. Nun will US-Präsident Joe Biden mit einer neuen Abgabe für Milliardäre den Haushalt sanieren. Ein Ökonom hat berechnet, was den Superreichen droht.