Trotz des von der Regierung in Peking ausgerufenen Kampfes gegen die wachsende Vermögensungleichheit wird sich die Zahl der Millionäre in China einer Studie zufolge bis 2026 verdoppeln. Im vergangenen Jahr habe sie in der Volksrepublik um mehr als eine Million auf insgesamt 6,2 Millionen zugenommen, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Schweizer Bank Credit Suisse hervorgeht. Das entspricht einem Zuwachs von rund 20 Prozent. Bis 2026 soll sie auf 12,2 Millionen steigen. Das Gesamtvermögen der privaten Haushalte in China soll im vergangenen Jahr bei 85,1 Billionen US-Dollar gelegen haben – das wären 15,1 Prozent oder 11,2 Billionen Dollar mehr als 2020.