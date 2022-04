An der Börse kamen die Informationen von der Fed nicht gut an. Die US-Börsen schlossen nach der Veröffentlichung der Zinsprotokolle mit Kurabschlägen. Aus Angst vor schnell steigenden Zinsen im Kampf gegen die Inflation kamen vor allem Technologie-Aktien unter die Räder. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,4 Prozent tiefer auf 34.496 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 13.888 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte rund ein Prozent auf 4481 Punkte ein.

Die FOMC-Mitglieder hielten eine Verringerung der Bestände von Staatsanleihen in Höhe von monatlich bis zu 60 Milliarden Dollar und von Hypothekenanleihen in Höhe von bis zu 35 Milliarden Dollar für voraussichtlich angemessen, heißt es im Protokoll. Das Tempo der Verringerung ist damit deutlich höher als in der letzten Straffungsphase in den Jahren 2017 bis 2019. Damals wurde die Summe um maximal 50 Milliarden Dollar im Monat verringert.