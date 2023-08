Zukunft des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse weiter offen

Auch das Team, das sich um Fusionen und Übernahmen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) kümmert, soll umgekrempelt werden. So sei man in Gesprächen, um Laurence Braham, der Anfang des Jahres von der Bank Barclays zur UBS wechselte, zum globalen Co-Head of Technology zu ernennen, so Insider. Konzernchef Sergio Ermotti will den Marktanteil der UBS im Transaktionsgeschäft insbesondere in den USA erhöhen.

Ende des Monats dürfte die UBS im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal weitere Angaben zur Integration der Credit Suisse machen. Die wichtigste noch offene Frage ist die Zukunft des Schweizer Geschäfts der CS. Früheren Angaben eines Insiders zufolge dürfte das Geschäft integriert werden, obwohl Politiker und die breite Öffentlichkeit eine Abspaltung favorisieren. Von den zuletzt 120.000 Stellen des kombinierten Konzerns könnten über 30.000 wegfallen.