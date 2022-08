Mitten im Rechtsstreit zwischen Twitter und Tesla-Chef Elon Musk hat der Hedgefonds Greenlight Capital einen Einstieg bei dem Kurznachrichtendienst bekannt gegeben. Man habe im vergangenen Monat die Aktien bei einem Kurs von durchschnittlich 37,24 Dollar gekauft, schrieb Gründer David Einhorn in einem Brief an Investoren, in den die Nachrichtenagentur Reuters am Montag Einblick erhielt.