Trotz der Ernennung einer neuen Zentralbankchefin setzt die türkische Lira ihre Talfahrt fort. Der Dollar baute seine Gewinne aus und stieg in der Spitze um 1,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 23,53 Lira. Am Mittwoch hatte die Lira zum Dollar bereits den stärksten Tageseinbruch seit einem Jahr verzeichnet. Zuletzt hatten Spekulationen auf ein Ende der Stützungskäufe durch die türkische Zentralbank die Talfahrt noch einmal beschleunigt. Seit Jahresbeginn hat die Lira gegenüber dem Dollar rund 25 Prozent an Wert verloren.