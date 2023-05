"EZB sollte sich in Geduld üben"

Berenberg-Ökonom Schmieding sieht im nachlassenden Preisdruck auch eine gute Nachricht für die Europäische Zentralbank. Die EZB hatte wegen der starken Inflation ihre Leitzinsen kräftig erhöht, was jedoch die Konjunktur belastet. Da auch in Frankreich (6,0 Prozent) und Spanien (3,2 Prozent) die Inflationsraten im Mai deutlich gesunken sind, rückt ein Ende der Zinserhöhungen näher. Experten rechnen jedoch noch mit zwei weiteren Schritten nach oben im Sommer. Die EZB ist laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde bestrebt, die Zinsen auf ein ausreichend hohes Niveau zu bringen, damit das Inflationsziel von 2,0 Prozent nachhaltig erreicht werden kann. "Für die Europäische Zentralbank ist nun wichtig, mit weiteren Zinsschritten Geduld zu üben", sagte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. "Die Notenbank hat die Leitzinsen in den vergangenen Jahren stärker als jemals in ihrer Geschichte erhöht, und die Zinserhöhungen dürften in den kommenden Quartalen bereits die Konjunktur merklich dämpfen." Die aktuellen Preistrends deuteten darauf hin, dass die Inflation ohne weitere Zinserhöhungen zum Notenbankziel zurückkehre.