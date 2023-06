Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Wegen der hartnäckig hohen Teuerung dürfte sie an diesem Donnerstag ihren Leitzins erneut anheben - und zwar von 3,75 auf 4,00 Prozent. "Da die Inflation sich absehbar in Richtung des Ziels der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent entwickelt, zugleich aber die kräftigen Zinserhöhungen der vergangenen Monate ihre volle Wirkung erst mit Zeitverzögerung entfalten, sollte die EZB mit ihren Zinsschritten nun zunächst eine Pause einlegen und die weitere Entwicklung abwarten", sagte IMK-Direktor Dullien.