Der Münchner Marcus Brennecke (62) ist Partner und Co-Leiter des EQT Private Equity Advisory Teams. Der schwedische Investor kauft oder finanziert über seine Fonds vor allem gut positionierte mittelständische Firmen und versucht deren Marktposition nachhaltig profitabel zu entwickeln. Aber auch in den Bereichen Infrastruktur, Kredit, Real Estate und Ventures investiert das Unternehmen. Insgesamt verwaltet EQT derzeit 16 aktive Fonds mit einem Beteiligungskapital von 38 Milliarden Dollar. Die Büros des Unternehmens beschäftigen 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Ländern – auch in München und Zürich, wo der passionierte Regattasegler Brennecke laut Eigenaussage gern mit dem Fahrrad vorfährt.

Der deutsche EQT-Vormann kann auf gute Geschäfte verweisen. Bereits veräußerte Beteiligungen in Deutschland sind der Duft- und Aromenstoffhersteller Symrise, den EQT 2001 erworben und 2006 erfolgreich an die Börse gebracht hat. 2005 übernahm das Unternehmen MTU Friedrichshafen und brachte es 2017 unter dem Namen Tognum an die Börse, damals der größte Börsengang seit der Deutschen Post. Heute ist EQT unter anderem am Prothesenhersteller Ottobock beteiligt, wo Brennecke auch Mitglied des Verwaltungsrats ist.

Brennecke studierte an der Universität St. Gallen. Bevor er zu EQT Partners kam, war er sieben Jahre bei der Axel Springer Verlagsgruppe und bis 2004 im Private-Equity-Geschäft tätig. Allein schon die Kursentwicklung von EQT – aktuell wird das Unternehmen mit knapp 21 Milliarden Euro bewertet – hat ihn in den Kreis der Milliardäre aufsteigen lassen. Um das eigene Vermögen sinnvoll anzulegen, hat er vor Jahren schon ein eigenes Family Office in München gegründet – das nun selbst in Private Equity investiert.

Alles aber gelingt auch Brennecke nicht. EQT zählte bis zuletzt zur Vierer-Gruppe unter den Finanzinvestoren, die sich um eine Beteiligung an der Deutschen Fußball-Liga (DFL) beworben hatten. Der Deal jedoch platzte am Widerstand einiger Vereine.

