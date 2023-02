Preise für Benzin und Diesel schon wieder auf Vorkriegsniveau

Die Preise für Mineralölprodukte zogen schon Ende 2021 deutlich an. Nach dem russischen Angriff Ende Februar stiegen die Erzeugerpreise - die Preise der Ölkonzerne - so stark wie nie seit 1949. Der Tankrabatt brachte im Sommer über eine Senkung der Energiesteuer Entlastung. Zum Jahresende fielen die Preise dann wieder.

Das kam auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an: Sie zahlten für Benzin und Diesel zuletzt in etwa so viel wie kurz vor Kriegsbeginn. Am 13. Februar lag der Preis für einen Liter E5 im Tagesdurchschnitt bei 1,83 Euro und für Diesel bei 1,78 Euro. Am 21. Februar 2022, drei Tage vor dem russischen Angriff, hatte der Preis für Super E5 bei 1,80 Euro gelegen, für Diesel bei 1,66 Euro.