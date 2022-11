Auch bei der reinen Informationsvermittlung bleibt Potenzial ungenutzt: Viele Unternehmen setzen wenige bis keine Verknüpfungselemente ein, 75 Prozent verwenden keine Links in ihren Postings. Und wenn doch, führen diese zumeist zu weiteren Linkedin-Kanälen oder zur Corporate Website. Hier ließe sich noch vieles verbessern.

Am besten schlägt sich der Studie zufolge der Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro, der sich in Sachen Linkedin-Kommunikation vor allem durch eine Varianz an kreativen Darstellungsmöglichkeiten auszeichnet. 65 Prozent aller Postings beschäftigten sich mit Investor Relations oder Nachhaltigkeit, Inhalte werden nicht nur oft mit Bildern und Karussellen untermalt, sondern auch mit Videoformaten. Kennzahlen werden animiert, Nachhaltigkeitsthemen mit Bewegtbildern untermalt. Überdies legt Covestro einen besonderen Schwerpunkt auf das Verknüpfen von Inhalten: Personen, die in den Postings zu Wort kommen, werden vertagged, in vielen Postings finden sich Links zur Corporate Website oder zum digitalen Geschäftsbericht. Mit dem konsequenten Einsatz von Hashtags werden zusammengehörige Postings zudem aktiv verschlagwortet.

Von Influencern lernen

Eine aktive Kommunikation auf Social-Media-Kanälen eröffnet Unternehmen und IR-Abteilungen die Möglichkeit, Stakeholder – und damit auch (potenzielle) Investoren – aus erster Hand mit Informationen zu versorgen, Vertrauen aufzubauen und das Narrativ der Finanzkommunikation in der Hand zu behalten. Das bedeutet allerdings auch, dass die IR-Abteilungen neue Wege abseits der klassischen Pfade einschlagen müssen und Finanzkommunikation über Social Media nicht nur "nebenbei" laufen darf.

Die verbreitete Annahme, dass sich Social-Media-Kanäle nicht für die Kommunikation vermeintlich "trockener" Finanz- und ESG-Themen eignen, ist ein Trugschluss: Hashtags, Verlinkungen und sogar Emojis bieten eindeutige Potenziale, die sich in einer höheren Reichweite von Postings niederschlagen können. Unternehmen sollten sich hier an Finfluencern orientieren und von ihnen lernen – anstatt ihnen die Hoheit über die Finanzkommunikation zu überlassen.

Henning Zülch ist Professor für Accounting and Auditing an der renommierten HHL Leipzig Graduate School of Management. Er ist Verfasser von über 500 Zeitschriftenbeiträgen zu Themen der Internationalen Rechnungslegung und Finanzkommunikation. Zudem ist er wissenschaftlicher Direktor des jährlich vom manager magazin ausgerichteten Wettbewerbs "Investors' Darling" .