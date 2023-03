Silvergate wurde 1988 gegründet und hatte sich seit 2013 zu einem wichtigen Player am Kryptomarkt entwickelt. Laut "Financial Times" verwaltete das Unternehmen in Spitzenzeiten Kundeneinlagen im Volumen von 14 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs stieg zwischenzeitig auf mehr als 200 Dollar. Inzwischen kostet eine Aktie des Unternehmens weniger als drei Dollar.

Die Turbulenzen nach dem FTX-Kollaps drohten Silvergate in die Pleite zu treiben. Die Kryptobank warnte in der vergangenen Woche, dass die Fortführung des Geschäfts fraglich sei. Das Institut verschob die für den 16. März geplante Vorlage der Geschäftszahlen für 2022. Als Reaktion darauf stoppte die Kryptobörse Coinbase sämtliche Zahlungen von oder an Silvergate.