Der kolumbianische Popstar Shakira (45) muss in Spanien wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Ein Gericht bei Barcelona ließ die Anklage gegen die kolumbianische Sängerin am Dienstag zu. Die Entertainerin soll 14,5 Millionen Euro (13,9 Millionen Dollar) an Steuern für Einkünfte zwischen 2012 und 2014 nicht gezahlt zu haben. Ein Prozessdatum stand zunächst noch nicht fest. Die Staatsanwälte fordern eine achtjährige Haftstrafe und eine hohe Geldstrafe, falls sie der Steuerhinterziehung für schuldig befunden wird.