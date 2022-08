Der Euro ist in der vergangenen Woche bereits kurzzeitig unter die Marke von 1 US-Dollar und damit unter die Parität gefallen. Eine steigende Zahl von Investoren geht davon, dass die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verlieren wird. Die Zahl der Short-Wetten auf den Euro ist in der letzten Augustwoche über die Marke von 44.000 Terminkontrakten gestiegen, wie die dafür zuständige Handelskommission am Freitag bekannt gab. Laut einem Bericht der Financial Times ist dies das höchste Niveau seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020.