Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Aktien von Salzgitter stiegen nach ihrer jüngsten Korrektur als einer der stärksten Werte im Nebenwerte-Index SDax um 6,2 Prozent auf 33,32 Euro. Analysten hatten zum Teil mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang für 2023 gerechnet. Die Experten von JPMorgan hoben zudem ein besser als erwartetes viertes Quartal hervor, insbesondere in der Stahlproduktion. Dies impliziere, dass Salzgitter in der Lage gewesen sei, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben. Der operative Mittelfluss sei deutlich stärker gewesen als erwartet. Und auch die Dividende wird weitaus üppiger ausfallen, als erwartet.