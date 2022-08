Bei Bed, Bath and Beyond hat nun hingegen ein aktivistischer Investor Kasse gemacht. Eine überraschende Wendung, nachdem es zunächst gut für Privatanleger ausgesehen hatte. Die Dividendenpapiere waren vor allem in der vergangenen Woche bei Kleinanlegern gefragt, die nach einer Mitteilung des aktivistischen Investors Ryan Cohen (36) zugriffen. Dessen Anlagevehikel RC Ventures erwarb Call-Optionen, die im Januar 2023 auf 1,67 Millionen Aktien auslaufen sollten. Die Aktien kletterten am vergangenen Dienstag 66 Prozent nach oben.