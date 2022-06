Aktionärsvertreter begrüßten dagegen die Pläne. "In der Finanzbranche gibt es heute zu viele, die sich an wettbewerbsfeindlichen und räuberischen Praktiken in den stark zersplitterten Märkten bereichern", sagte Dennis Kelleher von der Interessenvertretung Better Markets. Dies führe dazu, dass Kleinanleger "schlecht behandelt, wenn nicht sogar abgezockt werden". Branchenvertreter zeigten sich dagegen skeptisch. "Wir reden davon, wie neidisch die Welt auf unsere Märkte ist", sagte Joseph Mecane von Citadel Securities. "Wir müssen sehr vorsichtig sein, damit wir nicht ungewollt in eine Zeit zurückkehren, in der es noch schlimmer aussah als heute."