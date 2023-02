Der Angestellte zahlt seit dem Jahr 2006 in eine fondsgebundene Riester-Rente des Tarifs Förder Renteinvest. Im Jahr 2017 hatte der Anbieter Zurich Deutscher Herold ihm per Mitteilung jedoch einseitig den sogenannten Rentenfaktor gekürzt. Der Rentenfaktor legt fest, wie viel monatliche Rente ein Kunde pro 10.000 Euro angespartem Kapital erhält, bei einem Rentenfaktor von 30 zum Beispiel 30 Euro. Die Folge der Kürzung in dem oben genannten Fall: Je 10.000 Euro erspartem Kapital sollte der Kunde ab Rentenbeginn statt der im Versicherungsschein vereinbarten 37,34 Euro Monatsrente nunmehr nur noch 27,97 Euro erhalten. Das entspricht einer Rentenkürzung um fast ein Viertel.