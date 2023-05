Am Ende hat es für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan nicht gereicht. 49,51 Prozent der Stimmen vereinte der amtierende türkische Präsident auf sich und verfehlte die absolute Mehrheit damit nur knapp, bestätigte der Wahlrat am Montagnachmittag. Sein Herausforderer und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu kam den Angaben zufolge auf 44,88 Prozent. Nun soll Ende Mai eine Stichwahl entscheiden. Hatten die Märkte zuvor auf einen Machtwechsel und einen Sieg der Opposition in dem Land am Bosporus gesetzt, reagierten die Investoren nun stark verunsichert.