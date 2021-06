Nach Hacker-Angriff auf Pipeline FBI greift auf digitale Wallet zu und stellt Bitcoin sicher

Nach dem Hackerangriff auf die größte Benzin-Pipeline in den USA haben Ermittler den Großteil einer Lösegeldzahlung in der Digitalwährung Bitcoin wiedererlangt. Ein Teil der Lösegeldsumme hat sich durch den jüngsten Bitcoin-Kursrutsch in Luft aufgelöst.