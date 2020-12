5 Milliarden Euro - trotz Coronakrise Finanzinvestoren stecken mehr Geld in deutsche Firmen

Anlageziele dringend gesucht: Trotz Corona-Krise haben Finanzinvestoren in diesem Jahr knapp 35 Milliarden Euro in deutsche Unternehmen gesteckt, mehr als 2019. Der Anlagenotstand von Pensionskassen und reicher Familien zeigt sich auch in den Buyouts.