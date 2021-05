US-Pharmariese Pfizer verdient prächtig mit deutschem Corona-Impfstoff

America first: Der Impfnationalismus der USA trägt dazu bei, dass die Impfkampagne in Europa nur langsam in Schwung kommt. Dies hindert den Biontech-Vertriebspartner Pfizer nicht daran, mit dem Corona-Impfstoff aus Deutschland prächtig zu verdienen.