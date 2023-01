Founders Fund, die vom deutschstämmigen Milliardär Peter Thiel (55) mitbegründete Risikokapitalgesellschaft, verdiente nach Informationen der "Financial Times" in den vergangenen Jahren rund 1,8 Miliarden US-Dollar durch einen rechtzeitigen Ausstieg aus dem Kryptomarkt. Der Fonds aus San Francisco zog sich noch rechtzeitig vor dem Crash aus dem Markt zurück. Fast acht Jahre war der Founders Fund in Kryptowährungen investiert, 2014 tätigte er die ersten Investitionen in Bitcoin.