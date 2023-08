Chips und Software von Nvidia eignen sich besonders gut für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz. Unter anderem kommen sie beim Anlernen von KI-Programmen wie dem Chatbot ChatGPT zum Einsatz. Das treibt die Nachfrage nach der Technik – und Nvidias Aktienkurs – schon seit Monaten hoch.

Aktienkurs im laufenden Jahr verdreifacht

Die Anteilsscheine des Konzerns stiegen im nachbörslichen Handel zunächst um 8 Prozent auf ein Allzeithoch. Sie zogen weitere Chiphersteller und Technologiewerte mit sich in die Höhe, darunter Microsoft und Meta. Die Nvidia-Aktie setzte zunächst ihren Höhenflug fort und bescherte Konzernchef Jensen Huang (60) damit einen Geldregen. Die Kursrallye machte den in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen Huang um 4,2 Milliarden Dollar reicher. Als geborener Taiwaner, der mit seiner Familie in die USA auswanderte und nach Stationen bei AMD 1993 Nvidia gründete, verkörpert er den American Dream . Sein Vermögen stieg mit dem Kursanstieg laut Bloomberg auf 46 Milliarden Dollar. Falls sich die Gewinne als nachhaltig erweisen, könnte Huang künftig zu den 25 reichsten Menschen der Welt gehören. Er hält Anteile in Höhe von 3,5 Prozent an Nvidia.

Im Mai hatten überraschend starke Quartalsergebnisse der Aktie einen Tagesgewinn von mehr als 24 Prozent beschert. Kurz darauf durchbrach der Börsenwert erstmals die Mauer von einer Billion Dollar. Der Konzern ist der einzige Chiphersteller in diesem Club. Bislang hat sich der Wert der Nvidia-Aktie in diesem Jahr verdreifacht. Die Titel gehören wie etwa die von Apple, Microsoft und Tesla zu den sogenannten "Magnificent Seven" ("die glorreichen Sieben"), Konzernen also, die einen wesentlichen Anteil an dem Anstieg von mehr als 14 Prozent beim S&P-500-Index in diesem Jahr gehabt haben.

Nvidia ist mit Abstand der größte Anbieter von Spezialchips für rechenhungrige KI-Anwendungen. Huang sprach von einem Wandel in der Computerbranche hin zu beschleunigten Rechenvorgängen und generativer KI. Analysten schätzen, dass die Nachfrage nach Nvidias Chips aus diesem Sektor das Angebot um mindestens 50 Prozent übersteigt. Dieses Ungleichgewicht dürfte demnach für die kommenden Quartale bestehen bleiben. Zwar wird ebenfalls erwartet, dass Konkurrent AMD im kommenden Jahr Nvidia Marktanteile abjagen wird. Allerdings liegt Analysten zufolge Nvidia mit ihrer CUDA-Software Jahre vor AMDs Variante ROCm.