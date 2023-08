Bislang hat sich der Wert der Nvidia-Aktie in diesem Jahr verdreifacht. Die Titel gehören wie etwa die von Apple, Microsoft und Tesla zu den sogenannten "Magnificent Seven" ("die glorreichen Sieben") Konzernen, die einen wesentlichen Anteil an dem Anstieg von mehr als 14 Prozent beim S&P-500-Index in diesem Jahr gehabt haben.