Starkes Online-Geschäft Anleger lassen Kurs der Nike-Aktie nach oben springen

Nike schafft dank eines boomenden Online-Geschäfts in der Corona-Krise die Trendwende. Die Aktie zieht in der Spitze um 13 Prozent an - und zieht die Papiere von Adidas und Puma mit hoch.