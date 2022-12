Starke Nachfrage bei Nike: Der Preisdruck könnte etwas nachlassen

Der für Adidas und Puma zuständige Jefferies-Kollege James Grzinic lobte, dass eine starke Nachfrage bei Nike dazu beiträgt, die Probleme mit hohen Lagerbeständen abzufedern. Er geht davon aus, dass der Preisdruck in der Branche damit ihren Höhenpunkt erreicht haben könnte. Dies lasse auch positive Rückschlüsse auf Adidas und Puma zu, so der Experte. Investoren seien derzeit besonders besorgt, was die Preisentwicklung bei Sportartikeln betrifft.

Grzinic betonte außerdem, dass Fortschritte von Nike in China die Bedeutung westlicher Marken für die dortigen Verbraucher untermauerte. Der US-Hersteller sei dort erstmals seit dem Sommer 2021/22 im Vorjahresvergleich wieder gewachsen trotz der noch immer spürbaren Corona-Restriktionen. Die fundamentale Ausgangslage der Branche für 2023 und darüber hinaus mache damit jetzt einen besseren Eindruck.