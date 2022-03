Höchste Boni seit 2006 Geldregen an der Wall Street

Florierende Finanzgeschäfte ließen die Bonuszahlungen an der Wall Street zuletzt in die Höhe schießen. Darüber freut sich auch die Stadt New York, der ordentliche Steuereinnahmen ins Haus stehen. Im kommenden Jahr dürften die Zahlen allerdings wieder sinken.