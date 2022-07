Bei APG gibt man sich alle Mühe, ein Vorbild zu sein. Das Mineralwasser zum Gespräch gibt es aus einem Pappbecher mit Kunststoffbeschichtung, die eine mehrmalige Nutzung ermöglicht. APG habe sich bei der Wahl der Becher eigens von einer Umweltfirma beraten lassen, erklärt ein Firmensprecher in einer langen Mail. Man habe gelernt: Es gebe viele Arten von Bechern, für heiße und/oder kalte Getränke. Sie alle hätten Vor- und Nachteile. Es sei möglich, dass sich APG auf der Suche nach der nachhaltigsten Version noch für einen anderen Becher entscheide.

Claudia Kruse ist in Sachen Nachhaltigkeit ähnlich gewissenhaft. Schon gen Ende ihrer Schulzeit in den späten 1980er-Jahren drängte das Thema verstärkt in den Unterricht, erzählt sie. Dann entschuldigt sie sich dafür, dass ihr die deutsche Muttersprache kaum noch flüssig über die Lippen kommen will. Nach Jahren im Ausland verwundert das kaum: Kruse studierte in den 1990ern unter anderem in Peking und London, ebenfalls mit Schwerpunkten auf Umweltthemen in der Wirtschaft. Im Job spezialisierte sie sich auf Sustainable Finance, arbeitete unter anderem bei der US-Bank J.P. Morgan. 2009 kam dann der Wechsel zu APG nach Amsterdam.

Kruse nimmt sich eine Stunde Zeit, um ihren Blick auf die ESG-Welt zu erläutern, während sich rundherum die Tische zur Mittagszeit füllen. Die Sache ist nicht ganz einfach. Aber am Ende stehen drei Lehren, die einen Wegweiser bilden im riesigen Geschäft mit den nachhaltigen Investments.

Das Volumen der weltweit verfügbaren Investmentfonds mit Nachhaltigkeitslabel wuchs laut Ratingagentur Morningstar im Frühjahr dieses Jahres auf 2,9 Billionen Dollar. Die Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), die den Fokus auf deutlich größere Anlegerkreise erweitert, will zuletzt sogar ein weltweites Volumen von 35,3 Billionen Dollar an nachhaltigen Investments ermittelt haben. Das entspreche einem Wachstum von 15 Prozent in zwei Jahren.