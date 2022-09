Nach Tod von Queen Elizabeth Warum König Charles steuerfrei ein Millionenvermögen erbt

Konkret geht es um das Herzogtum (Duchy) Lancaster, das im Besitz der britischen Monarchen ist und nun Charles übertragen wurde. Zu dem Herzogtum gehören weitläufige Ländereien vor allem in Mittelengland, aber auch Unternehmen in London. Das Vermögen hatte zuletzt einen Wert von 650 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 750 Millionen Euro), wie aus einem Finanzbericht hervorgeht. Hier hat der Palast mehr Informationen über die königlichen Finanzen veröffentlicht.

Am Mittwoch geleiten nun König Charles sowie seine beiden Söhne Prinz William und Harry den Sarg der Monarchin zum britischen Parlament. Das teilte der Palast am Dienstagabend mit. Der Trauerzug soll um 14.22 Uhr (Ortszeit; 15.22 Uhr MESZ) den Buckingham-Palast verlassen und zur Westminster Hall führen, dem ältesten Teil des britischen Parlaments. Auch die übrigen Kinder der Queen – Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward – werden zu Fuß dem Sarg folgen. Außerdem gehören zum Trauerzug Annes Sohn Peter Philips und ihr Ehemann Admiral Tim Laurence sowie der Herzog von Gloucester, ein Cousin der Queen, und der Earl von Snowdon, ihr Neffe. Die Ehefrauen von Charles, William und Harry werden in Autos hinter dem Sarg hergefahren.