Nach Corona-Krise EZB will Anleihekäufe stark reduzieren

Wenn am kommenden Donnerstag der EZB-Rat tagt, steht offenbar eine wichtige Entscheidung an: Die Zentralbank will das Ende der Pandemie-bedingten Anleihekäufe beschließen. Bereits im Frühjahr kommenden Jahres könnte der Liquiditätsfluss erheblich dünner werden.