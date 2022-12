Die Zeiten sind unruhig, doch das Geschäft für das Kreditkartenunternehmen Mastercard läuft gut. Aus der komfortablen Situation heraus kündigte das US-Unternehmen vor einigen Monaten an, seinen Maestro-Dienst einstellen zu wollen. Ab Mitte 2023 sollten die Banken in Europa keine neuen Karten mit Maestro mehr ausgeben, sondern stattdessen – so das Kalkül – eine Karte mit einer Mastercard Debit-Funktion anbieten. Die Folge der Entscheidung: Ab Ende 2027 wäre Maestro Geschichte. So lange sollte die Systemumstellung dauern. Eine Herkulesaufgabe für die Insitute.